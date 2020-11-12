Зірки люблять пограти з фантазіями фанатів, постаючи перед ними в найвідвертіших образах

Українські знаменитості - справжні красуні, які готові побалувати фанатів своїми сміливими образами, передає Politeka.net. Познайоммось з зірками, які показали себе в панчохах.

Кучерява бестія Настя Каменських викликає фурор своїми обпалюючими образами. Співачка вигідно підкреслює свої вигини, а панчохи на її струнких ніжках - не можуть залишити нікого байдужим.

Співачка Тіна Кароль часто приміряє на себе палкі образи. Красуня на одному зі знімків постала в сукні, широко розставивши ноги. З-під вбрання виглянула ніжка в панчосі - як же це спокусливо.

Телеведуча Леся Нікітюк нещодавно прийшла в гості на шоу "Танці з зірками" і підкорила своїм гарячим образом у блискучій сукні. Виріз вбрання дозволив помилуватися стрункими ніжками високої красуні, тим більше на них вона натягнула панчохи.

Довгонога співачка Ольга Полякова з'явилася в одній з фотосесій в латексних панчохах. Зірка блиснула своєю красою, забравшись на стіл.

Відома співачка Ані Лорак підкреслила свою стрункість ніжок чорними панчохами під час зйомок кліпу з репером Мотом на пісню "Сопрано".

Співачка Світлана Лобода підкреслила довжину ніг чобітьми-панчохами і виглядає в них просто приголомшливо. Зірка знає, що в подібних нарядах вона зводить з розуму всіх шанувальників.

Епатажна співачка MARUV любить образи як можна гарячіше. Красуня цього разу постала в незвичній сукні, практично посвітивши спокусливими частинами тіла.

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Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода, показавши сідниці крупним планом, заманила апетитними формами: "збираюся займатися...".