Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками своєю радістю

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості, Настя опублікувала в соцмережі відеоролик, на якому вона їде за кермом автомобіля і розповідає своєму співрозмовнику новину про те, що їй прислали перше демо нової пісні і вона співачці дуже сподобалася (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Вона просто нереальна... Якісь дивні почуття... Вона не просто сексуальна, не просто пісня, вона вивертає навиворіт все жіноче єство", – не стримує емоцій зірка.

Після цього, Настя включає трек на аудіоустановці свого автомобіля.

Також співачка підписала публікацію, очевидно не виговорившись на самому ролику.

"Раніше ніколи не показувала такі моменти... Подібні відео завжди залишалися в особистих архівах ❣️ Коли слухаєш перше демо своєї улюбленої пісні, яку носив у серці - особливий трепет охоплює душу ✨", – написала співачка.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від NK / Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 10 лис 2020 в 11:07 PST

Фанати гідно оцінили нову публікацію знаменитості.

"Нова пісня просто вогонь♪ Настя ти супер як завжди 👍👍 👍👍👍😎🇺🇦 😍😍😍 Круто, неймовірна пісня 🤩 🔥 прям до мурашок 💔 дуже чекаю 🔥 Настя, мурашки від вас ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Вау 🤩 на мій день народження 🥳 дуже потужно! Чекаємо! 💕 👍 До мурашок!)) Нереально 💔💔💔💔💔💔💔💔💔 Ось воно, щастя душі💓 У мене мурашки😍😘 Супер,до мурашок🔥 Дуже крута💞 Дуже круте відео)) нереальна ❤️ мурахи по шкірі 😍🔥 Згодна з Вами. Дуже красива пісня🔥 така сексуальна і інтимна пісня, хочу прослухати повністю трек !🔥 😍 ", – написали вони в коментарях.

Раніше ми писали, що Настя Каменських показала свої муки вибору ідеального образу, вразивши ефектними переодяганнями. На кадрах можна побачити, як зірка намагається вибрати кращий образ. Спочатку вона постає в стильному плащі пісочного відтінку з великим поясом.

На наступному кадрі Настя вже переодягається в модний чорно-білий піджак, під якому можна розглянути мініатюрний чорний топік. Цей образ на перший погляд виглядає діловим, проте відкритий живіт співачки надає йому пікантну деталь.

Нагадаємо, сяюча Каменських вразила різким перетворенням, одна деталь все змінює:»Льоші нереально пощастило".

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