Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", посвітила бюстом у сукні із занадто відкритим декольте

Ексцентрична модель прославилася п'ять років тому, як тільки завела Instagram і закрутила роман з колишнім хлопцем Кайлі Дженнер. Про це пише Politeka.net. Після того, як дівчину почали порівнювати з моделлю і її сестрами, сама Демі нескромно заявила, що вона навіть краще цих знаменитостей.

Після цього низка появ Роуз на публіці вражала мережу кожен раз, адже дівчина не тільки не соромиться свого тіла, але ще і прагне його показати в досить неоднозначних образах. Без білизни Демі не раз вже ходила на червоній доріжці, а її белфі (Селфі сідниць) в Instagram збирають мільйони переглядів.

На своїх фото Роуз іноді вдається вразити і скромними образами, яких набагато менше в її профілі. Як видно, дівчині важко приховати шостий розмір бюста, тому вона підкреслює його сукнями з глибокими декольте.

"Дізналася про свої минулі життя сьогодні ... Одна була русалкою в Тихому океані️️️", - написала Роуз під постом.

Ось як реагують в мережі:

"Приємнееееее назавжди; ось це троянди😘 🌹; ви не заперечуєте, якщо я запитаю вас, що за етнос?; Гарячий погляд; що вони сказали вам, як? Це дуже незвично; Вау, просто чудово; дійсно приємно🔥 👏 😆; яка краса, просто дуже гаряча; ти милашка! 😍; ❣️ краса; Bella❤️❤; Приголомшливо 😍; Мила, ти така богиня 💖✨; 🔥😍 красиво🔥».

Ми також писали, що своїми достоїнствами модель також хвалиться чи не кожен день, а також показує, як веселиться на зйомках в раках реклами або просування будь-якого бренду одягу. Дівчина знімається у відкритих і непристойних бікіні, проте, їй це подобається, адже вона може привернути ще більше уваги фанатів до себе.

Як видно на представлених кадрах, Демі володіє незвичайною зовнішністю з дійсно великим бюстом і широкими стегнами. Виставляючи їх напоказ, Роуз отримує сотні захоплених коментарів.

Ось як реагують в мережі на образ Демі фанати, яка насилу приховала інтимні місця клаптиками тканини:

"У неї завжди сезон бікіні 💖; ти як богиня з іншого світу; Ти як дуже красивий ангел; чудова кішка linda demais💞 🌹 👏 😮 жінка, куди вам стільки пристрасті😘 😋; я люблю тебе, ти зачаровуєш мене, і ти мені дуже подобаєшся;ти відмінно виглядаєш в рожевому; розкішна дамочка».

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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