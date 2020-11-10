Знаменита актриса і модель Емілі Ратаковскі показала свою дивовижну фігуру в купальнику
Нагадаємо, що не так давно відома красуня повідомила про свою вагітність, проте в мережі не можуть забути її старі знімки, пише Politeka.net.
Так, в одній з численних фан-груп знаменитості фанати виклали фото красуні в чорному бікіні.
Емілі постала у відвертому купальнику з повністю відкритою спиною, особливо підкреслює опуклу "п'яту точку" зірки і її спокусливі груди. Голова у Емілі загорнута у рушник, з чого можна зробити висновок, що Ратаковскі недавно з душу.
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Напевно багато хто з фанатів, побачивши фото своєї улюблениці, мрійливо вигукнули: "Солодка лялечка!"
Раніше ми писали, що Емілі здивувала не тільки неймовірною фігурою, але і натуральною красою.
Наряд зірки хоч і був досить суворий, але дозволив розглянути її пружні місця. Красуня зухвало дивилася в камеру, відкривши пухкі губи, а свої руки вона поклала на плечі, посвітивши довгим манікюром.
Також ми повідомляли, що Ратаковскі позувала біля пляжного будиночка, звично виставивши сідниці на показ і повернувшись до об'єктива спиною. Дівчина доповнила Пляжний лук білою тонкою майкою і звично розпустила волосся. Як і завжди, на її обличчі не було макіяжу.
Користувачі Мережі тут же написали масу приємного в бік розкішної моделі.
Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.
Також Politeka писала, що Ратаковскі роздяглася і без сорому показала, чим її нагородила природа.
Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі