Скандальний суддя Х-Фактора Сергій Сосєдов прокоментував новий склад тріо "ВІА Гра"

На його думку, Костянтин Меладзе просто намагається втюхати публіці вже приївся публіці продукт. Про це критик заявив у розмові з кореспондентом «вечірньої Москви».

Сосєдов впевнений, що Меладзе просто шукає спосіб заробити.

"Всі склади "ВІА Гри" ніколи не мали нічого спільного з естрадним мистецтвом, а з культурою — і поготів. Для Меладзе ці дівчатка, які постійно змінювалися і будуть змінюватися, я впевнений, були нічим іншим, як способом заробити. Грандіозного внеску колектив у світ вітчизняної музики не вніс. Не той це рівень творчості і таланту", - висловився Сосєдов.

При цьому він додав, що не знайомий з оновленим складом колективу, і йому навіть не цікаві нові учасниці.

"Люди самі вирішать, йти їм на цих дівчаток чи ні. Народ не обдурити, і слухачі здатні дати об'єктивну оцінку новому складу. Але особисто мені ця історія з групою "ВІА Гра» до того не цікава, так по барабану, що страшно і сказати", — заявив критик.

Разом з тим він побажав удачі продюсеру Костянтину Меладзе в нових починаннях і проектах.

Нагадаємо, раніше від Сосєдова дісталося Лоліті Мілявській. Він розкритикував артистку за повернення в театр, а людям порадив не витрачати гроші на "туфту".

"Думаю, це буде халтура. Звичайно, повинні бути худради, які не допустять явної халтури. Гримов, на мою думку, не надто обдарований режисер, але спритний, з добре підвішеним язиком. Все, що він робив (крім реклами), було абсолютно посередньо, з купою помилок і прорахунків. Які він умів представити як "нове слово в мистецтві", - заявив Сергій Сосєдов в коментарі журналістам.

За словами критика, поява Лоліти в ролі Агафії Тихонівни в постановці Юрія Гримова» одруження "є"приниженням великої літератури і приниженням театру".

Але Лоліта в боргу не залишилася і влаштувала критику вирвані роки на зйомках програми «Суперстар. Повернення». Там Сосєдов є представником журі, а Лоліті дісталася роль ведучої.

Співачка не упускає випадку відважити колкость на адресу Сосєдова, тому в кожному випуску не припиняється лайка. Ситуація на стільки загострилася, що глядачі масовки вже не витримують.

Нагадаємо, що Сосєдов зайшовся істерикою і оголосив бойкот Україні: "хвора Країна".

А ще Politeka писала, що Сосєдов засумнівався в незалежності України: "у цій маленькій країні нічого немає".

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