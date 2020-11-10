У найближчому майбутньому середній розмір пенсій в Україні скоротиться з 29 до 20% від середньої заробітної плати

Як і будь-коли Politeka з посиланням на Обозреватель, про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Так, українці, які зараз заробляють 10 тисяч гривень, на пенсії зможуть отримувати лише дві тисячі грн.

"Зараз маємо середню пенсію 29% від середньої зарплати, в перспективі буде не більше 20%. Чи буде це і пенсія, яка забезпечить гідне життя? Точно ні", – заявила Лазебна.

Як вихід із ситуації чиновниця пропонує впровадження обов'язкових накопичувальних пенсій і збір додаткових коштів з працюючих не з 2022 року, як це раніше планувалося, а з січня 2021 року.

Раніше ми повідомляли, що глава Кабміну України Денис Шмигаль заявив про те, що скоро в Україні на одного працюючого припадатимуть двоє пенсіонерів.

За його словами, через падіння працездатності через 15 років держава не зможе платити українцям пенсії.

"Нація старіє. Є проблема з людським капіталом. Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення. Це звичайна математика і економічна демографія", - попередив Шмигаль на зустрічі зі студентами.

Він також попередив, що через плачевну демографічну ситуацію скоро кожен працюючий українець буде змушений утримувати двох пенсіонерів. Тому влада пропонує впровадити накопичувальну пенсійну систему, завдяки якій ще один вид пенсійних відрахувань може з'явитися наступного року.

У Пенсійному фонді України заявили, що виділили на виплати громадян кілька мільярдів гривень.

"9 листопада 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій листопада. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2200000000 грн. Забезпечено фінансування пенсій листопада на загальну суму 13700000000 грн", - йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що українцям розкрили нюанси підрахунку розміру пенсії, можна отримувати до 17 тисяч гривень

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