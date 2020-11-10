Володимир Зеленський, який заразився китайським вірусом, поки не потребує госпіталізації

Однак у разі погіршення самопочуття Зеленський буде лікуватися в тому медзакладі, в якому буде вільне місце.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі "24 каналу".

"Президент буде лікуватися там, де буде вільне місце, якщо госпіталізація буде потрібна", – запевнив Радуцький.

Зокрема президент дав доручення розгортати госпіталі в усіх обласних центрах. Зокрема, відділення для хворих на китайський вірус вже почало працювати в лікарні"Феофанія".

Радуцький додав, що зараз стан президента стабільний, він почуває себе непогано. Інших симптомів, крім температури 37,5, немає.

"Президент працюватиме в онлайн-режимі. Він залишається на прямому зв'язку, він може працювати, але повинен перебувати в ізоляції", - запевнив Радуцький.

У разі, якщо хвороба президента буде протікати з ускладненнями, його обов'язки виконуватиме спікер парламенту Дмитро Разумков.

Зазначио, сам Зеленський повідомив, що наразі "почувається непогано". Також звернувся до тих, хто зловтішається його хворобі.

"...реєстрові «експерти» від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі. Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов’язково й стократно", - написав президент у Facebook.

Зараз в офісі президента підвищена захворюваність китайським вірусом.

Практично одночасно із Зеленським про позитивний тест повідомив і глава офісу президента Андрій Єрмак. Він вже заявив, що відчуває себе "нормально" і буде працювати з дому через відеозв'язок.

Раніше, 27 жовтня про хворобу повідомила його перший заступник Юлія Ковалів.

А Юлія Мендель підтвердила, що Китайський вірус виявили у ще одного заступника Єрмака – Андрія Смирнова.

Також стало відомо про інфікування міністра фінансів України Сергія Марченка. Він офіційно перебуває на лікарняному. Як зазначили в прес-службі міністерства, зараз обов'язки глави Мінфіну буде виконувати перший зам – Денис Улютін.

Також заразився Міністр оборони Таран. У зв'язку з хворобою Таран скасував свій візит до США, запланований на 9-11 листопада.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль вирішив також зробити тест, незважаючи на те, що почувається нормально, а вранці 9 листопада взяв участь у публічному диктанті з української мови в залі Наукової бібліотеки імені Вернадського.

Нагадаємо, що президент Української держави Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.