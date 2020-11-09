Український фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк вразила ідеальними ногами в одних панчохах
Як розповідає Politeka, кадр би опублікований в Instagram знаменитості.
"Хто-небудь бачив мої штанці?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах Плакидюк позує поруч з модельним скаутом Сергієм Нікітюком, вбравшись в пальто і прозоре плаття. З-під нього можна помітити бездоганні ноги красуні, які знаменитість вирішила обтягнути панчохами.
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"...побачиш і не таке", - йдеться в тексті повідомлення.
На інших кадрах Плакидюк позує вже за зірковим колегою, елегантно сідаючи і посилаючи шанувальникам»повітряний поцілунок". Однак відповісти їй фанати не змогли, оскільки кадрами знаменитість поділилася у себе в Stories.
До цього повідомлялося, що суддя проекту "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк ошелешила шанувальників новим зухвалим образом
"Фантастичне плаття..." - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Плакидюк позує в сукні, яку вирішила відкрити. Через це в кадр потрапили ідеальні вигини знаменитості. Шанувальники красуні буквально "розсипалися" в компліментах.
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