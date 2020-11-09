Зірки студії "Квартал 95" Олександр Пікалов та Євген Кошовий знаходять час розважитися навіть під час роботи
Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі з'явилося спільне фото акторів, на якому вони відображені, як єдиний організм. Олександр Пікалов зробив селфі в залі з безліччю чорних сидінь, на ньому можна помітити чорну шапочку, білу футболку і чималий ланцюг на шиї. Євген Кошовий прилаштувався ззаду з паперами.
"Зацініть вухо. Тому що "Квартал 95" - це єдине ціле", - пожартував автор в описі.
На кадрі Євген Кошовий дійсно визирає на рівні вуха колеги. Варто відзначити, що лисина актора помітно заросла, до того ж з'явилася коротка борідка. Звичайно, Євгену ще дуже далеко до Олександра, який вже відростив пристойну русяву бороду, яку вже взяла сивина.
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Користувачі соціальної мережі в коментарях від душі посміялися над витівкою Пікалова і Кошового:
"Лисе вухо😂"; "Лупате таке"; "Вушко з очима😁 😁"; "цікаво, а друге яке?))) 😂 🔥 "; "Весь волохатий, а вухо Лисе? 😀 "; "Здивоване вухо😂 😂 😂"; "Супер. І я таке хочу"; "Нічого собі, яке велике вухо😂 😂 😂 😂"; "і воно в шоці"; "А як Ви вуха голите? 😂".
Нагадаємо, що Кошовий зважився показати, яким був до Квартал 95, роки пішли на користь
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