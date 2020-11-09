Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала новий танець разом з пластичною партнеркою

Як пише Politeka.net, зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео з танцювальною постановкою в спокусливих нарядах (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Катерина Нікітіна пустилася в танок разом з танцівницею Ельфрідою Малумян. Сама автор поста одягла обтягуючі шорти, чорні туфлі на товстих підборах і коротку кофту, яка залишила її живіт оголеним. Під час танцю Катя випадково задерла одяг і посвітила білим топом. Її партнерка станцювала в схожій, але більш тісній, кофті, а також в спідниці з відвертим вирізом до стегна.

"На лайті...❤ ️ 💃 🏼 ",- підписала ролик Нікіткіна

Користувачі соціальної мережі висловили свою думку про зовнішній вигляд дівчат і якість танцю в коментарях під постом:

"Це прекрасно😍 😍"; " це було сильно!!!🔥 🔥 🔥 💥 💥 💥 "; "Це було сильно!!!🔥 🔥 🔥 💥 💥 💥 "; "Було б що лаяти. Чітко)".

Раніше Катерина Нікітіна постала перед шанувальниками в соцмережі в сорочці і колготках у велику сіточку. Артистка присіла на стілець боком до камери і обійняла власні ноги. Волосся вона залишила розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем.

"У підсумку виявляється, що єдина людина, з якою нам доводиться щодня, з перших до останніх хвилин, вибудовувати відносини і вести діалог, — це ми самі", - поділилася красуня думками в описі.

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