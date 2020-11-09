Син розповів про важкі стосунки з гумористом Михайлом Жванецьким, який пішов з життя у віці 86 років

Як повідомляє Politeka.net, сатирик помер 6 листопада, а 9 числа родичі і близькі попрощалися з ним у Москві. Позашлюбний син покійного, Андрій Ривкін, зважився на сумне одкровення у своєму Telegram-каналі.

Родич Михайла Жванецького зізнався, що слава письменника стала для нього важким випробуванням. За життя батько і син погано ладили, але незважаючи на всі проблеми Андрій не переставав любити тата.

"Пішла людина, чиїми словами говорить вся країна, але з яким я так і не зміг знайти спільну мову. Бути сином Михайла Жванецького було приголомшливо важко", - зазначив Ривкін, — "Але ні на секунду — навіть крізь злість, образу і роки мовчання — я не сумнівався в тому, що люблю його як батька".

Син сатирика шкодує, що більше не може показати батькові свою творчість і просто поговорити. Він подякував усім за співчуття і слова підтримки, які допомагають йому витримати це випробування.

"Мені пощастило, що за його життя мені вдалося сказати те, що давило мене всі ці роки. Що вдалося знайти своїх братів. Що зараз, в цей момент жаху, я не один", — написав Андрій. — "Це величезна трагедія для тих, хто знайшов у ньому ковток свободи в маразмі останніх років Радянської влади, для тих, кому він служив орієнтиром совісті і чесності. Земля тобі пухом. Ніяких образ. Папа, сподіваюся, тобі добре".

Михайла Жванецького поховали на Новодівичому кладовищі, попрощатися зі знаменитим артистом прийшли лише найближчі люди, в їх числі - Алла Пугачова і Максим Галкін.

Нагадаємо, трагічні подробиці останніх днів життя Михайла Жванецького: "Важко переживав..."

Як повідомляла Politeka, Жванецький хлестко обложив росіян: "закомплексована більшість"

Також Politeka писала, що смертельний діагноз Жванецького більше не таємниця, сатирик у відчаї: "є думки о..."