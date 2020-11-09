18-річний син стриптизера Тарзана і співачки Наташі Корольової, Архип Глушко здивував дорослою фотосесією

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував кілька фото, на яких позував з голим торсом в червоній шубі. Хлопець намагався зобразити дуже крутий і гарячий погляд, правда, в силу віку йому це вдалося не дуже добре.

Як відомо, Архип Глушко зайнявся кар'єрою співака. Він вже випустив дві пісні. Перша називалася "Пляшка вина", а друга – "Растафарай". Варто відзначити, що обидві композиції були досить дорослими.

У коментарях під новим постом стали обговорювати зовнішність Архипа. Багато людей порахували, що хлопець вирішив йти по стопах батька, і навіть порадили йому попрацювати над фігурою.

"Шуба-чума, дай поганяти на тиждень))", "схожий на Бреда Пітта!", "Тарзанчик дрібний","зростає заміна татові-Тарзану!", "Оооо. По стопах тата! Ряди стриптизерів поповнюються", "треба підкачатися і прес терміново робити", "починаємо займатися спортом? Правильно. Чоловікові потрібна гарна фігура. З таким батьком-гріх не працювати над собою", " ти краще займися навчанням, ніж бути на сцені. Не бери приклад зі свого батька, гидко дивитися", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що Архип спокійно відреагував на зраду батька. Він заявив, що 10 років тому батьки не приділяли б стільки уваги такому скандалу.

"Мам, а що ви паритеся? Та дурниці все, розслабтеся", - заявив хлопець.

Нагадаємо, що Архип Глушко після зрад батька спантеличив недитячими закликами:"Кайфуйте".

Як повідомляла Politeka, Архип Глушко відчинив плащ, під яким не виявилося нічого:"продовжує справу батька".

Також Politeka писала, що Архип Глушко натякнув, що любить жорсткіше: весь у батька.