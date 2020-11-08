Український телеведучий Юрій Горбунов і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач опинилися в одній гримерці

Як передає Politeka.net, обидва ведучих візьмуть участь у прямому ефірі популярного шоу «Танці з зірками». Горбунов веде шоу на постійній основі, а Ткач стане запрошеним ведучим на балконі, куди учасники відправляються після номера.

У себе в Instagram Горбунов поділився особистим кадром з гримерки, де поруч з ним стояв Ткач, що розрум'янився. Чоловік надів червоний піджак і смішно гримасував на камеру.

"Два Юрця, два "ліца" посередині танці! Сьогодні чекайте Танці", - підписав фото Горбунов.

Всього за кілька хвилин пост зібрав більше тисячі лайків. Оцінила фото і дружина Горбунова, телеведуча Катя Осадча. У коментарях до посту залишили масу відгуків.

"Кращі", "Супер", "чекаємо ефір", "як можна не чекати? звичайно чекаємо", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов підсміявся над суддею "Танців з зірками" Владом Ямою. Він опублікував спільне фото з хелловінського вечора, де Яма грав Франкенштейна. Горбунова ж зістарили за допомогою гриму і сивих вусів.

"Ух Владик ти і страшний!",- підписав фото Горбунов.

Нагадаємо, що Горбунов згадав минуле, засвітивши зовсім молоду Кароль на "Танцях з зірками": "коли ви вже з Тіною...".

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