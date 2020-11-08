Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковськи показала пікантний образ
Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm рясніє знімками моделі в пікантних нарядах.
Зараз дівчина чекає первістка, але в мережі Instagram часто з'являються її архівні знімки. На одній з фанатських сторінок Ратаковськи з'явився такий кадр.
Так, для виходу в світ модель і актриса обрала яскравий спокусливий наряд – довгу сукню темно-червоного відтінку. Сукня вельми незвичайного крою пошита таким чином, що легко підкреслила всі достоїнства знаменитої красуні, включаючи тонку талію, значний бюст і стрункі ноги. Глибоке декольте ледь в силах стримати її форми.
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В руках Емілі тримала крихітну сумочку в тон до вбрання. Останній штрих - макіяж в ніжних відтінках, а також злегка розпатлане волосся, завите в легкі хвилі. Таке вбрання прекрасно підкреслило засмаглу шкіру моделі і її природну спокусливість.
Що не змогли не відзначити і її численні фоловери. Вони не втомлюються захоплюватися нею в коментарях під постом.
"Ви величні, Емі в своєму червоному платті💋", " як красиво ти виглядаєш. Сукня виглядає приголомшливо на тобі ... ідеально поєднується", "Лялечка", " Так жарко, дитинко🔥".
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