Королева Великобританії Єлизавета II вперше з'явилася на публіці в масці

Через пандемію Єлизавета II рідко відвідує заходи, щоб уберегти своє здоров'я. Але, 15 жовтня, вона вперше за карантин вийшла в світ і разом з онуком принцом Вільямом стала гостею лабораторії Портон-Даун, а в п'ятницю, 7 листопада, з'явилася на пам'ятному заході.

Як повідомляє Politeka.net, фото з відвідування пам'ятного заходу королеви опублікували на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram.

Там, 94-річна Єлизавета II поклала на могилу Невідомого солдата квіти на честь пам'яті полеглих солдатів. Місце останнього спочинку невідомого воїна стало символом жалоби для сімей всіх тих, хто втратив життя в Першій світовій війні, але місце смерті яких не було відомо.

На публіці вона з'явилася в траурному вбранні: в чорному пальто, чорному капелюсі в доповненні з рукавичками, з перловим кольє на шиї, і з брошкою. Навіть захисна маска була в тон до вбрання, крізь неї можна було помітити один смуток в її очах. В абатстві, крім королеви, були присутні буквально лічені люди, задіяні в цьому заході.

Користувачі мережі розчулилися в коментарях під знімком і залишили для королеви Великобританії безліч компліментів і побажань.

"Яка відмінна картина, велика жінка", "❤️дивовижна леді", "який чудовий зразок для наслідування", "з маскою вона ще крутіше", " неймовірно зворушливе фото❤️".

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