Відомий російський телеведучий Олександр Колтовий загинув під час аварії з літаком в Підмосков'ї

Як повідомляє Politeka.net, журналіст помер у віці 41-року. Деталі катастрофи розкрив Telegram-канал LIFE SHOT, посилаючись на джерела в екстрених службах.

Раніше російські ЗМІ повідомили про легкомоторний літак Cessna, який розбився неподалік від селища Томіліно в Московській області. За попередніми даними, падіння стало фатальним для двох людей, перед загибеллю вони встигли подати сигнал тривоги. Очевидці повідомили, що повітряний транспорт загорівся ще в польоті. Ймовірно, у нього спалахнув двигун.

Як пише LIFE SHOT, жертвами авіакатастрофи виявилися Олександр Колтовий і його дружина. Чоловік вів ток-шоу " ДНК "на телеканалі НТВ, а також працював ведучим шоу"зірки зійшлися". Його колега Лера Кудрявцева розповіла, що Олександр захоплювався польотами:

"Він дуже сильно любив літати. Мало не кожні вихідні літав. І мене з собою кликав частенько, говорив: "Поїхали, Лерко, я тебе над Москвою прокачу".

Чоловік, який став свідком трагедії, розповів Telegram-каналу Mash, що літак вибухнув незабаром після падіння. Коли людина прибігла на місце катастрофи, інші очевидці намагалися погасити пожежу вогнегасниками з автомобілів, проте члени екіпажу померли на місці.

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