Американська фітнес-модель Ана Чері показала своє найсоковитіше місце

Зірка постійно балує шанувальників видами свого тіла, які зводять з розуму, повідомляє Politeka.net.

Красуня регулярно хвалиться вигинами в нарядах, створених нею ж. Так, Ана з'явилася в спортивному костюмі, який обтягнув її неймовірні форми.

Модель одягла білосніжний топік з грайливими вирізами на спині, голе тіло виставилося з розрізів і виглядали привабливо.

Також Чері натягнула на свої немаленькі, накачані сідниці тісні шортики. Ідеальні форми красиво випирали і притягували погляд ще й, завдяки ракурсу, взятому внизу.

Знаменитість позувала з розчервонілими щічками. Мабуть, кадр був зроблений після активного тренування.

"Хочеш приєднатися до нас завтра вранці о 8:00 за тихоокеанським часом на наше суботнє ранкове тренування?!? 🤗 Кардіо День !!! Відзначте друга і приготуйтеся до відмінного тренування", - написала модель.

За п'ять годин пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік красуні масу приємних повідомлень, адже її фігура цього гідна.

Раніше ми писали, що Ана Чері показала, як веселилася на пляжі і розважалася на водних гойдалках.

Дівчина приміряла крихітне бікіні з ледь помітними зав'язками і прогулялася в ньому на узбережжі, а також покрутила п'ятою точкою для залучення уваги.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в лосинах і топіку, а ще кросівках. Волосся модель зібрала в дві коси, щоб не заважало. Дівчина показала кілька вправ, які виконала перед камерою.

Нагадавши, Ана Чері безсовісно посвітила своїм "персиком", сміливо задерши ніжку

А ще Politeka писала, що Ана Чері показала стиглі "вишеньки" у вузькому сірому костюмі

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