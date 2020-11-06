Внучка російського актора Михайла Боярського Катерина, яка є починаючою співачкою, вразила красою в спокусливому образі

Як розповідає Politeka, фотографію дівчина опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Тобі потрібна погана дівчинка, щоб підірвати твій розум", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку дочка Боярського позує в облягаючій майці й спідниці, ефектно задерши руки до голови. Доповнювали образ знаменитості різнокольорові волосся і кулон у вигляді серця.

«Прекрасний. Шикарна дівчина«,» принадність-то яка«,» вах, які форми«,» це якась пожежа«,» дуже круто виглядаєш",-пишуть її шанувальники.

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Красуня виклала кадр з гарячої фотосесії, для якої вона одягла білу маєчку і картату міні-спідницю. Топ сильно обтягнув розкішний бюст красуні й змусив милуватися її стрункою талією.

На знімку Катерина Боярська позує до камери боком, млосно доторкнувшись пальчиками до бретельки маєчки. Вона злегка нахилилася вперед з пристрасними вогниками в очах, завдяки вдалому ракурсу модель чи не блиснула своїми сідницями. Образ довершив яскравий макіяж з рожевими тінями - в тон фарбованим кінчиків її волосся.

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