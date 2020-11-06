Популярна українська співачка Надя Дорофєєва потрапила в аварію

Як передає Politeka.net, про це вона повідомила у себе в Instagram. Співачка опублікувала фото з засмученим обличчям, повідомивши, що потрапила в ДТП. Вона була одягнена в світлий спортивний костюм.

"Моє обличчя, коли виїжджаючи з дому, подумала, що я хороший водій, проїхала 2 км і врізалася в іншу машину", - зазначила артистка.

Надія не стала розповідати подробиці події, але пізніше опублікувала ще один знімок, на якому виглядала не менш сумною. Під постом у співачки стали цікавитися її здоров'ям і станом.

"Надь, як ти? після аварії, ми хвилюємося", " Надя що сьогодні сталося, ти в порядку?", "Як ти все добре обійшлося?", "Як себе почуваєш після аварії?", "Надь як ти все добре у тебе?", "Що там з аварією??? З тобою все добре?» ,- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що пустотлива Надя Дорофєєва похвалилася фігуркою, вбравшись в колготки-сіточку і піджак. Красуня влаштувала зухвалі танці в TikTok, засвітивши апетитні місця. Як відомо, Надія є активним користувачем цієї молодіжної мережі, так як більша частина її аудиторії-це діти і підлітки.

Нагадаємо, що зухвала Дорофєєва в суцільній шкірі підкорила образом поганої дівчинки:"пощастило Дантесу".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в міні на прощання відпалила з Позитивом, не залишивши байдужим нікого:"це було вогненно".

Також Politeka писала, що Дорофєєва показала, що таке стиль, в наряді зі сміливими вирізами.