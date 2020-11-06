Середній син співачки Христини Орбакайте Дені Байсаров відверто заговорив про стосунки зі своїм батьком

Як передає Politeka.net, у себе в сторіс Дені вирішив підняти цю тему, відповідаючи на запитання шанувальників.

Як відомо, у Христини троє дітей від трьох різних чоловіків. Старшого, Микиту Преснякова, вона народила в шлюбі з артистом Володимиром Пресняковим.

Потім Орбакайте вийшла заміж за бізнесмена Руслана Байсарова, якому народила сина Дені. Шлюб розпався після того, як чоловік підняв руку на Христину і навіть зламав їй ніс. Шанувальники пам'ятають історію, коли Байсаров забрав хлопчика і не дозволяв йому бачиться із зірковою мамою і бабусею. Алла Пугачова тоді ходила на ефіри на телебаченні, намагаючись вирішити конфлікт.

Варто відзначити, що Байсаров навіть змушував маленького Дені давати прес-конференцію і заявляти, з ким він хоче залишитися після розлучення. Пізніше екс-подружжя прийшло до мирової угоди. Дені дали право самостійно вирішувати, де жити.

Днями Байсаров зазначив, що готовий про це поговорити.

"Торкнуся нарешті цієї теми. Якщо у мене в соцмережах немає фото мого батька або якихось інших членів сім'ї, це не означає, що я з ними не спілкуюся. Це мій батько. Як можна думати, що ми не спілкуємося?",- заявив Дені, додавши, що для нього сім'я багато значить.

Дені додав, що зараз майже весь час проводить з сім'єю.

Нагадаємо, що "наречена" сина Орбакайте виходить заміж за іншого, Дені Байсаров зізнався: "весь цей час...".

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