Популярна українська фотограф Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" вразила розтяжкою в наряді в сітку
Як розповідає Politeka, знімок був розміщений на сторінці красуні в Instagram.
"Якщо йога-то така😜 Доброго ранку!" - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Плакидюк позує в сукні і колготках в сітку, ефектно розставивши при цьому на камеру ноги.
"Моя ж ти шикарна", - розповіла під постом її колега по шоу Алла Костромічова.
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Звернемо увагу, що інші шанувальники Плакидюк також були в "дикому" захваті від побаченого. Про це говорить те, що відбувається під фотографією.
"Як же красиво", "Опа!!! Привіт від Жан-Клода", " Соня! Ну яке гарне Доброго ранку у мене в стрічці«, " так ось, що ти робила на карантині. Браво. Я теж так хочу", "тепер у мене слюні на айфон", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що Соня Плакидюк, Українська фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" вразила красою в наряді в сітку
«А ну бігом дивитися ... а то укушу", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно Плакидюк, яка позує в облягаючій сукні з сіткою. На них вона задирає ногу в сітку, паралельно граючись з батогом.
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