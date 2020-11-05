Філіп Кіркоров показав пристрасні обійми з Олею Поляковою, розмріявшись про "мир і братерство людей"

4 листопада відома українська співачка Оля Полякова виступила на одній сцені з Кіркоровим та іншими російськими виконавцями на фестивалі PaRus 2020, який проходив у Дубаї. При цьому сам Філіп Бедросович вже встиг назвати цей виступ "возз'єднанням України і Росії".

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився в Instagram новою порцією фото з концерту, серед яких виявилися і спільні знімки з Поляковою.

Так, на одному з фото Кіркоров обіймає Полякову ззаду, тісно притискаючись до неї. При цьому українська співачка позує в яскравому сценічному вбранні, з-під якого вибивається лямка бюстгальтера.

Кіркоров також опублікував спільне фото з дітьми і цілу серію знімків зі свого виступу на сцені.

"Яскрава Дубайська ніч в деталях! Зустріч Росії та України на одній сцені така довгоочікувана, дорогоцінна і важлива. Шкода, що поки це можливо тільки в арабській казці...Мир, щастя, братерство людей — ось що потрібно нам на цьому світі!",- написав співак.

Полякова відповіла йому на це в коментарях:

"Це було незабутньо!",- написала вона.

Шанувальники співака також активно обговорюють його пост.

"Шалено красиві фотографії Філіп, ви як завжди на висоті!", "Філіп, ну адже розумничка і красунчик, ну як не крути", "трохи п'яненький погляд в кінці шоу напевно вже по Олі руки пішли", "ви з Олею добре виглядаєте, давайте спільну пісню і кліп!", "Ну звичайно, Олі потрібно бабла зрубати!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Кіркорова застукали на відпочинку зі знаменитою українкою: "Возз'єднання України і Росії".

Як повідомляла Politeka, Полякова без макіяжу вразила пікантними фото з дочкою: "Українські Кардашьян".

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