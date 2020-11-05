Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова вразила розкішною фігурою, яку одягла в спортивний наряд
Як розповідає Politeka, кадрами красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Ідеально сів", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на кадрах Горова позує в облягаючому спортивному вбранні, який максимально підкреслює її й без того бездоганну фігуру.
"Я просто в захваті. Мотивуєш шалено", - пишуть їй шанувальники.
"Давай одружимося?": фігуриста "наречена" Харламова показала величезний бюст на заздрість Асмус
"Мене вже треба в дурку везти": Фреймут зробила відчайдушне зізнання про особисте життя після "Танців з зірками"
Коханка Тарзана проміняла стриптизера на улюбленця Собчак із "Дом-2", який спивається: "Рада та любов"
Фото розповнілої Анастасії Заворотнюк розбурхало громадськість: "Настуся, Тримайся!"
У відповідь на це Горова відповіла, що їй приємно читати такі коментарі. А оскільки знімок був в Stories, фанати були обмежені в можливості висловитися в коментарях.
До цього ми розповідали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова показала фігуру, одягнувшись в тісний купальник
"Намагаюся наповнювати себе цікавими книгами, красивими мріями й добрими думками. Насолоджуюся природою (ох особливо на слід тижні!!!), смачною їжею. Дбаю про близьких, полюбила себе 🦋 дивіться на життя закоханими очима, яка ж вона прекрасна», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Горова позує в одній білизні, ефектно виставивши на камеру свої «злачні» місця. Її шанувальники не залишилися осторонь від побаченого.
Нагадавши, дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику
А ще Politeka писала, що соковита дочка Потапа в одній білизні показала ідеальні вигини
Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа блиснула ідеальним тілом на відпочинку