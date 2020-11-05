Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова вразила розкішною фігурою, яку одягла в спортивний наряд

Як розповідає Politeka, кадрами красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Ідеально сів", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на кадрах Горова позує в облягаючому спортивному вбранні, який максимально підкреслює її й без того бездоганну фігуру.

"Я просто в захваті. Мотивуєш шалено", - пишуть їй шанувальники.

У відповідь на це Горова відповіла, що їй приємно читати такі коментарі. А оскільки знімок був в Stories, фанати були обмежені в можливості висловитися в коментарях.

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"Намагаюся наповнювати себе цікавими книгами, красивими мріями й добрими думками. Насолоджуюся природою (ох особливо на слід тижні!!!), смачною їжею. Дбаю про близьких, полюбила себе 🦋 дивіться на життя закоханими очима, яка ж вона прекрасна», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Горова позує в одній білизні, ефектно виставивши на камеру свої «злачні» місця. Її шанувальники не залишилися осторонь від побаченого.

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