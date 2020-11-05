Примадонна російської естради Алла Пугачова здивувала вражаючою схожістю зі своєю дочкою

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото Алли Борисівни з новою зачіскою. Красуня стояла на вулиці, одягнена в теплу дублянку. Вона піднесла руку до обличчя і дивилася в камеру. На фото можна розгледіти помолоділе обличчя артистки.

За день пост Пугачової зібрав майже 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Алла Борисівна, ви щаслива жінка, прекрасна леді, дивовижна і сама чудова мама. Ми вас дуже любимо!", "Жити за віком це дар який мають не всі. Дуже важко відповідати йому", "Ви молодець. Завжди на позитиві. Мені подобається ваш стиль", "яка красива жінка", "Супер зачіска і супер Алла", "Вам дуже добре з такою зачіскою", "Ви ще здивуєте шанувальників свого таланту!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Алла повторила зачіску своєї старшої дочки Христини Орбакайте. При порівнянні фото стає очевидним, що співачки дуже сильно схожі між собою.

Раніше ми писали, що Аллу Пугачову порівняли з її молодшою донькою Лізою Галкіною. У мережі з'явилося фото, де вони позують в однакових беретах з білявими локонами.

Нагадаємо, що розмальована Бабкіна померкла поруч із зухвалою Аллою Пугачовою в брюках:"дві молодиці".

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової здивувала аристократичним образом, Примадонна може пишатися:"подорослішала дівчинка".

Також Politeka писала, що розбита Пугачова в джинсах плюнула на сором і дозволила собі зайвого: "Без ліфчика, жах".