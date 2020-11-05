Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, заінтригувала шанувальників натяком на відносини

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Кошкіна опублікувала фото, на якому у вельми пікантному вбранні сиділа на диванчику і розмовляла по телефону. Яна одягла сукню з неймовірно глибоким декольте. Її апетитні груди ледь не випали назовні.

"Здала подружка...Фото-її рук справа, в той момент, коли несподівано дехто подзвонив!) Передати "привіт" від вас Г.?» ,- підписала знімок Яна, натякаючи на чутки про їх з Гаріком роман.

У коментарях у зірки почалася бурхлива дискусія з приводу її зовнішнього вигляду, а також прозорого натяку. Як відомо, шанувальники давно мріють, щоб пара заявила про свої стосунки.

"А якому саме з Г.?", "Гаріку Привіт", "Пустунка", "Янчик то куди красивіше ніж ця мимра карлик Асмус. Харлу пощастило", "Бульдога майбутня дружина))", "Яна забрала Бульдога від Асмус, вже всім це відомо", "Ян Привіт давай одружимося?))", "Просто зроби йому приємно!", "Ну ти даєш, це ж Гарік Харлаха", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, після розлучення з Христиною Асмус Гаріку приписують роман з Кошкіною. Парочку нібито бачили разом на вечірці у Ляйсан Утяшевої.

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