Третього листопада громадяни США проголосували на виборах за нового президента країни

Politeka.net передає перші результати виборчих перегонів, в яких беруть участь чинний глава держави Дональд Трамп (Республіканська партія) і екс-віце-президент Джозеф Байден (Демократична партія).

Станом на ранок 5 листопада ситуація з підрахунком результатів виборів в США наступна:

Джозеф Байден – 264 голосів виборників,

Дональд Трамп – 214 голосів виборників,

У яких штатах виграв Дональд Трамп:

Айдахо – 4 голоси,

Канзас – 6 голосів,

Луїзіана – 8 голосів,

Міссісіпі – 6 голосів,

Огайо – 18 голосів,

Індіана – 11 голосів,

Кентуккі – 8 голосів,

Оклахома – 7 голосів,

Західна Вірджинія – 5 голосів,

Південна Кароліна – 9 голосів,

Алабама – 9 голосів,

Теннессі – 11 голосів,

Арканзас – 6 голосів,

Південна Дакота – 3 голоси,

Північна Дакота – 3 голоси;

Небраска – 4 голоси (всього в колегії 5 виборників),

Міссурі – 10 голосів,

Вайомінг – 3 голоси,

Юта – 6 голосів,

Монтана – 3 голоси,

Айова – 6 голосів,

Флорида – 29 голосів,

Техас – 38 голосів.

У яких штатах виграв Джозеф Байден:

Вермонт – 3 голоси,

Массачусетс – 11 голосів,

Делавер – 3 голоси,

Меріленд – 10 голосів,

Нью-Йорк – 29 голосів,

Нью-Джерсі – 14 голосів,

округ Колумбія – 3 голоси,

Колорадо – 9 голосів,

Іллінойс – 20 голосів,

Коннектикут – 7 голосів,

Нью-Мексико – 5 голосів,

Орегон – 7 голосів,

Каліфорнія – 55 голосів,

Вашингтон – 12 голосів,

Нью-Гемпшир – 4 голоси,

Вірджинія – 13 голосів,

Род-Айленд – 4 голоси,

Міннесота – 10 голосів,

Гаваї – 4 голоси,

Мен – 3 голоси,

Вісконсин – 10 голосів,

Мічиган – 16 голосів.

Нагадаємо, згідно з загальнонаціональним опитуванням з лютого 2020 року найбільше американців підтримують кандидата від демократів. За даними агрегатора опитувань громадської думки FiveThirtyEight, за Байдена висловилися 51,8% опитаних, а за його конкурента – 43,4%. Джо Байден також здобув перемогу на першій виборчій дільниці - він отримав всі п'ять голосів колегії вибірників у містечку Діксвілль-Нотч біля північного кордону США.

Вибори 2020 року стали вельми незвичайними через карантин. Так 85,7 мільйона виборців (з 250 мільйонів) проголосували достроково, відправивши бюлетень поштою. Це більше половини від загальної явки на попередні президентські вибори, що відбулися в 2016 році. Разом з американцями, які вирушили на дільниці 3 листопада, кількість тих, хто проголосував може перевалити за 150 мільйонів і побити рекорд з 1908 року.

Незадовго до виборів у США Україна опинилася в центрі скандалу, через який Дональду Трампу ледь не оголосили імпічмент. Так 25 вересня американський президент звернувся до Володимира Зеленського з проханням допомогти в корупційному розслідуванні проти сім'ї Байденів. Зокрема, справа стосувалася сина екс-віце-президента, Хантера - він був у раді директорів Burisma Group, яка займалася розробкою родовищ газу в Україні. У підсумку Трампа звинуватили в тиску на українців і ледь не відправили у відставку.

В результаті міжнародні партнери дещо охололи до України, хоча сам Дональд публічно висловив нашій країні свою підтримку. Так в інтерв'ю Fox News в 2019 році президент США заявив про любов до українського народу, проте обурився рівнем корупції:

"Ми збираємося відправляти величезні суми грошей в країну, а вони корумповані, вони крадуть гроші".

Водночас, Трамп неодноразово заявляв, що Україна не є його головним пріоритетом у зовнішній політиці. Що стосується Криму, Дональд все більше схиляється до того, щоб визнати півострів російським, під час одного з інтерв'ю він заявив:

"Жителі Криму, з того, що я чув, хочуть бути скоріше з Росією, ніж там, де вони були. І це теж слід мати на увазі".

Політолог Тарас Чорновіл у коментарі "Апострофу" спрогнозував такі наслідки перемоги Дональда Трампа для України:

"У Кремлі побоюються перемоги Джо Байдена, тому переобрання Трампа саме по собі в Москві буде зустрінуте з великим ентузіазмом. Росіяни в такій ситуації почнуть себе вести більш нахабно щодо України. Вони можуть піти на блискавичну ескалацію, так як у США немає короткострокових механізмів впливу на росіян".

Джо Байдена називали "куратором" Білого дому по Україні при Бараку Обамі. Штаб кандидата під час виборчої кампанії в 2020 році не забув про Україну і назвав пріоритетні питання в цьому напрямку: закінчення конфлікту на Донбасі, військова допомога, включаючи постачання зброї, боротьба з корупцією.

Економіст Олексій Кущ вважає, що Джо Байден щодо України продовжить політику Трампа і буде тримати "дешевий Долар". Політолог Володимир Фесенко вважає, що при такому Президентові українців будуть тримати "на повідку", але обіцяти всіляку підтримку. Аналітик Фонду "Демініціативи" Петро Бурковський прогнозує, що Джо Байден буде всіляко стримувати і тиснути на РФ, А Україні допоможе вийти з невигідних Мінських угод.

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