Американська модель Емілі Ратаковскі вразила наповал пікантними знімками

Відома модель не втомлюється підкорювати серця шанувальників своєю розкішною фігурою, красою і шаленою привабливістю, пише Politeka.net.

Кожен день шанувальники жадають все нових і нових знімків Ратаковскі і зачасутю вони распростарняют їх по групах.

Так на фан-сторінці знаменитості в Instagram з'явилося відразу кілька пікантних кадрів Емілі.

На першому фото дівчина попозувала як то кажуть, в чому мати народила, прикривши свої свої стиглі "персики" руками. Руки і шию Емілі прикрасила безліччю прикрас у вигляді кілець і ланцюгів.

На другому знімку красуня попозувала, лежачи прикрившись легким бежевим кардиганом.

Напевно, побачивши такий привабливий вигляд багатьом чоловікам стало жарко, Емілі вийшла дуже спокусливою. Вона не раз зізнавалася, що позування на камеру дається їй легко, так як вона пишатися своїм тілом.

Днями Ратаковскі вразила фанатів несподіваною новиною, що чекає дитину. Але незважаючи на змінилося тіло моделі і її кругленький животик, Емілі продовжує зніматися без одягу, виставивши всі свої принади напоказ.

Знаменитість підняла ніжку, щоб приховати найінтимніше. На ній були надіті лише білі шкарпетки в смужку.

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