Соня Плакидюк, Українська фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" вразила красою в вбранні в сітку
Кадри знаменитість опублікувала в Instagram, розповідає Politeka.
«А ну бігом дивитися ... а то укушу", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно Плакидюк, яка позує в облягаючій сукні з сіткою. На них вона задирає ногу в сітку, паралельно граючись з батогом.
Зірка "ВІА Гри" ошелешила заявою про роман з Меладзе, Брежнєвій не позаздриш: "Почала плакати і..."
"Тато за все заплатив": зацькована дочка Кошового з "Квартал 95" не витримала і зважилася на зізнання
В Україні з'являться нові гроші з другого листопада: в НБУ роз'яснили важливі нюанси
Російська Кардашьян приголомшила розмірами своїх "наливних яблучок" в безсоромному декольте: "Кидає в жар"
Однак шанувальників Плакидюк вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати-ролик вона опублікувала у себе в розділі Stories.
До цього ми писали, що фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк похвалилася формами в одній білизні
"Ну що, як вам Преображення, кіцюнчики? Хто більше сподобався?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Плакидюк позує в одній приспущеній білизні і з камерою в руці. Як можна помітити, зірка стала блондинкою, на голові у неї чорний бант. Губи знаменитість вирішила підвести червоною помадою.
"Уууу», - коротко відповіла їй співачка Наталія Могилевська.
Нагадавши, суддя "Топ-модель по-українськи" з приспущеною сорочкою показала все, на що здатна: "мрія"
Як повідомляла Politeka, зірка "Топ-модель по-українськи" перехворіла на анорексію і здалася з новою зовнішністю
Також Politeka писала, що красуня з "Топ-модель по-українськи" похвалилася значними формами в наряді в сітку