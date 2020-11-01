Соня Плакидюк, Українська фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" вразила красою в вбранні в сітку

Кадри знаменитість опублікувала в Instagram, розповідає Politeka.

«А ну бігом дивитися ... а то укушу", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно Плакидюк, яка позує в облягаючій сукні з сіткою. На них вона задирає ногу в сітку, паралельно граючись з батогом.

Однак шанувальників Плакидюк вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати-ролик вона опублікувала у себе в розділі Stories.

До цього ми писали, що фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк похвалилася формами в одній білизні

"Ну що, як вам Преображення, кіцюнчики? Хто більше сподобався?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Плакидюк позує в одній приспущеній білизні і з камерою в руці. Як можна помітити, зірка стала блондинкою, на голові у неї чорний бант. Губи знаменитість вирішила підвести червоною помадою.

"Уууу», - коротко відповіла їй співачка Наталія Могилевська.

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