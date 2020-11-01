У законі про страховий стаж зазначається, що він зараховується в одинарному розмірі, однак для деяких категорій громадян існують винятки

Так, надбавка передбачена за роботу на шкідливому виробництві. Зокрема, це стосується й медиків, які працюють у психіатричних закладах. У "Пенсійному кур'єрі" на Фейсбук пояснили порядок зарахування допомоги, передає Politeka.net.

Відповідно до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення" робота, зокрема, у психіатричних закладах охорони здоров'я зараховується до стажу у подвійному розмірі.

"Подвоєння застосовується до страхового стажу при його обчисленні за періоди роботи до 01.01.2004 року, а при визначенні права на пенсію за вислугу років ці норми застосовуються як до 01.01.2004 року, так і після цієї дати", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується важливий нюанс: згідно з Порядком обчислення страхового стажу, він зараховується в календарному обчисленні, а це означає, Що чоловікам потрібно мати 35 років стажу, а жінкам 30 і тоді вони можуть розраховувати на грошову допомогу.

Само собою зрозуміло, хто не добирає за стажем, права на допомогу не мають.

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Так, пенсії повинні зрости як мінімум до 2400 гривень для тих українців, у яких стаж 30-35 років (жінки - чоловіки) і яким є 65 років. Крім того, на надбавку можуть розраховувати й ті, хто пізніше вийшов на пенсію за власним бажанням.

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