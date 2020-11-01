Знаменитості, які стали батьками та матерями, можуть пишатися своїми дітьми

Подивімось на чад, що народилися в зоряних сімейства і можуть по праву вважатися найкрасивішими дітьми, передає Politeka.net.

Двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна можуть похвалитися красивою зовнішністю. Діти навіть вже брали участь модних показах. Дітлахи дуже чарівні, а батько з гордістю регулярно викладає фото і відео з ними.

Діти Філіпа Кіркорова, що з'явилися на світ завдяки сурогатній матері, Алла-Вікторія і Мартін-Крістін, кожен раз вражають публіку своїми талантами читати вірші, а також на заняттях з верхової їзди. А заперечувати того, що обидві дитини дуже привабливі - просто не можна.

У співака Сергія Лазарєва також двоє дітей, Микита і Анна. Артист довго приховував сина, а пізніше і дочку від публіки, адже обидві дитини з'явилися на світ від сурогатної матері. Діти успадкували від батька неймовірну чарівність, і не сказати, що вони найкрасивіші - просто неможливо.

Як мати, Наталія Чистякова-Іонова (Глюкоза), її дочки дуже симпатичні. Зірка розповіла - вона хоче, щоб її діти виросли жіночними та загадковими.

Одна з красунь-дочок співачки Анни Сєдокової, Моніка, особливо чарівна. Дівчинка успадкувала від красивих матері і батька, бізнесмена Максима Чернявського, все найкраще. Дівчинка не тільки активно вчиться, а й займається творчістю - співає, як і її відома мама.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров позував, в джинсах і бежевій куртці з заклепками, зі своїми дітьми. При цьому малюки одягнені в шкільну форму і куртки. Мартін на фото посміхається поруч з батьком, а Алла-Вікторія виглядає злегка збентеженою.

Нагадаємо, син Кіркорова випадково вибовкав головну сімейну таємницю про маму Наташі.

Як повідомляла Politeka, підпилий Кіркоров поліз обніматися з відомою красунею: яскраві кадри з розгульної вечірки.

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