Щоб виглядати ідеально навіть вранці, багатьом артисткам доводиться стежити за собою кожен день в особливому графіку

Іноді ранкове Селфі знаменитостей стає найбільш обговорюваним кадром в соціальних мережах через вигляд артисток на таких знімках. Вся справа в тому, що зірки можуть як приємно вразити фанатів, так і спантеличити недбалим виглядом. Представляємо вам топ-домашніх фото артисток, які розкрили свої секрети краси.

Настя Каменських завжди лідирує у всіх інтерв'ю, так як практично щотижня розповідає щось про свої будні і догляд за собою. Кілька днів тому вона розповіла про секрети того, як їй вдається прокидатися вранці свіжою і відпочила:

"Я засинаю до 12 ночі (точніше о 21:30, максимум о 22:00) 😴 саме в цей час виробляється гормон сну, який допомагає нам добре виглядати, продовжити молодість і боротися зі стресом щоб вранці особа не набрякало, я випиваю свою норму води до 16:00.

У кімнаті перед сном має бути досить прохолодно і повністю темно. Щоб шкіра не сушилася, зверніть увагу на вологість у вашій кімнаті. Наношу крем не безпосередньо перед сном, а за півгодини до нього. Так його вбере не подушка, а моє обличчя 😌після пробудження роблю легкий масаж обличчя (техніку можна знайти в Інтернеті)».

А ось Світлана Лобода запевняє, що їй завжди хотілося бути схожою на Бріжит Бардо.

"Ставши публічною персоною, я стала ще більш вимогливою до себе. Незважаючи на інтенсивний графік гастролей, я намагаюся дотримуватися певного режиму. Прокинувшись вранці, як би сильно я не поспішала, Я даю собі час трохи полежати, подихати на повні груди, відчути наступив день.

Важливо починати ранок правильно. Не метушитися, не кидатися відразу на амбразуру, а дати можливість собі вдихнути, намітити цілі — і почати до них рухатися,» - розповідала раніше Світлана. Артистка майже кожен день тренується, займається розтяжкою і нерідко проводить тренування зі старшою дочкою.

Надя Дорофєєва радить приймати і любити себе такими, якими вони є. Раніше дівчина неодноразово говорила, що комплексувала через зовнішність дуже переживала через критику

"Приймайте і любіть себе 🙏 🏻 Я поступово роблю кроки в цьому напрямку. Instagram диктує шукати кращі ракурси, показувати саму робочу сторону і вигинатися в позочках так, щоб попа звичайно ж була ідеальною. Давайте кайфувати від себе справжніх, ми неповторні у своїй щирості ❤️", - зазначила нещодавно Надя в Instagram.

Супермодель Емілі Ратаковскі вражає фігурою навіть під час вагітності, про яку стало відомо всього пару днів тому.

«Я б не сказала, що я та дівчина, яка не може жити без чіпсів, але я люблю з'їсти кекс або Круасан вранці», - розповідає модель в одному зі своїх інтерв'ю.

Дівчина зізнається, що в Божевільному графіку їй вкрай складно викроїти час на щоденні повноцінні тренування: «в кінці кожного дня, навіть якщо я сильно втомилася, я намагаюся хоча б трохи позайматися спортом. Це може бути довга прогулянка або заняття йогою». Тепер режим у зірки зовсім інший і, схоже, вона часто балує себе смачненьким. Поки що стать дитини невідомий, Емілі вирішила навіть сама не знати його до пологів.

Колишня солістка групи "ВІА Гра" Анна Седокова заявила, що головний секрет її стрункості – це спорт. До недавніх пір зірку труїли за зайвий вест і тепер співачка радить всім якомога раніше починати займатися спортом.

Після народження сина Седокової було складно повернутися у форму. Комфортна вага для зірки-58-60 кілограмів, але тоді Анна важила набагато більше і сильно через це переживала.

"Пам'ятаю, читала негативні коментарі, які мені писали в соцмережах, страждала, постійно плакала. Я дійсно була дуже великою! Але потім взяла себе в руки, втерла сльози, підняла свою попу з дивана і почала працювати над собою, чим займаюся і донині».

Ані Лорак запевняє, що перший закон краси-це сон. За словами зірки, вона дуже любить маски для обличчя і робить їх регулярно в домашніх умовах: вони можуть бути як одним пластом просоченої тканини, так і товстим шаром крему на обличчя. Або навіть старий бабусин метод, коли ти просто нарізаєш свіжий огірок і укладаєш на обличчя — він теж працює.

"Ворог нашої краси-це набряки. Я часто літаю і люблю солоненьке — що таїти, люблю іноді з'їсти картопельку або ситний салатик. Буває, переборщуєш з сіллю. Тому моя порада: не вживати на ніч солону їжу і пити воду маленькими ковтками протягом усього дня.

Так відбувається очищення. Вода необхідна організму, ми з неї складаємося, вона потрібна для роботи наших клітин. З ранку варто пити побільше води, до вечора-менше. А ось після шести-взагалі ні-ні. Не завжди вдається, але потрібно намагатися!",- розповідала раніше Ані Лорак.

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