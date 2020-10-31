В Украине для выхода на пенсию изменятся требования по стажу и его покупке



Об этом говорится в материале издания "Обозреватель".

Так, со следующего года нужно иметь 28 лет стажа, а докупить один год можно будет за 34,3 тыс. грн.

В том случае, если у вас не будет хватать стажа, вы можете его либо докупить, либо делать добровольные взносы в Пенсионный фонд.

Покупка проходит по формуле: 22% нужно умножить на минимальную зарплату и умножить на два, что по состоянию на сегодня равно 2 078 грн. Таким образов, за год стажа нужно заплатить 26,4 тыс. грн. Но начиная с июля 2021 цена вырастет до 31 680 гривен, а дальше еще подорожает на 3 тысячи.

В случае если вы работаете не официально, вы также можете рассчитывать на пенсию. Желающим нужно подать заявление в Пенсионный фонд о добровольной оплате минимального взноса – 22% от минималки (1 100 грн), но цена в 2021 году возрастет до 1320 грн в июле. 1430 гривен нужно будет заплатить за год стажа после первого месяца лета следующего года.

Напомним также, что министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что зарплата в Украине останется существенно меньше, чем в других странах, а минимальная зарплата не дотянет до уровня "критической" для бизнеса.

По словам Марченко, с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине (6000 гривен) будет на уровне зарплаты для низкоквалифицированных кадров.

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