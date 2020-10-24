Співачка Настя Каменських оригінально прорекламувала свій трек з нового альбому

Вона наспівала слова з пісні, підігруючи собі на лисині свого чоловіка, а кумедним відео поділився сам Потап на сторінках у соцмережах, передає Politeka.net.

На кадрах репер сидить в шкіряній куртці на порозі будинку, а у нього за спиною – зіркова дружина в шкіряному береті і шкіряній куртці чорного кольору. Вона під пісню Рelicula спочатку типу плескає артиста по голові, а потім починає руками мантиляти голову чоловіка в різні боки.

Він робить здивовано-обурений вигляд, а Настя в кінці відео широко посміхається.

"Halloween близько", - підписав веселе відео Потап.

Запис насмішив користувачів, про що вони не забули повідомити в коментарях, не пошкодувавши емодзі і слів.

"😄Збовтала Настя Моzgi в прямому сенсі 🤩", "Крутіііііі🔥🔥👍👍👍😍😍😍😍", "дружини вони такі🤣 🤣 🤣 🤣", "бідний", "прикольно", "ще б спільний трек, знімайте вже свій дует з паузи. Дайте нову карколомну, в мізки західну пісню", "кращі", "Сіла на шию, перебір😁", – пишуть під публікацією шанувальники творчості пари.

Кількома годинами раніше Настя показала, який у неї був ранок.

На знімку Каменських ніжно обіймає свого чоловіка Потапа. На її обличчі - ні краплі косметики, дівчина щасливо посміхається, притулившись щокою до голови чоловіка.

"Мій добрий ранок! Любов починається так, як тут, кожен день", - підписала знімок знаменитість.

Нагадаємо, Каменських за спиною Потапа присоромили за непристойний жест, ганебне фото.

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