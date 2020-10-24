У даних статистики одного з найбільших кадрових порталів повідомили, хто з українців заробляє найбільше

Так, якщо в попередні місяці в списку вакансій з високими зарплатами також з'являлися і менеджери в різних сферах, зараз же абсолютно всі пропозиції тільки для українських програмістів, передає Обозреватель.

У цій сфері українці можуть щомісяця отримувати близько 60 тисяч гривень.

Таблиця найбільш високооплачуваних професій в Україні виглядає наступним чином:

C++ програміст - 62500 грн;

Java developer - 54000 грн;

DevOps engineer - 54000 грн;

Net developer - 50000 грн;

Python-програміст - 50000 грн;

Team leader - 50000 грн;

Magento developer - 49000 грн;

Веб-аналітик - 43000 грн;

IOS developer - 40000 грн;

C# Developer - 40000 грн.

Також раніше повідомлялося, що українці можуть після звільнення ще майже рік отримувати частину зарплати.

Розмір виплат залежить від стажу та рівня заробітної плати. Перші три місяці працівникові платять повну виплату, наступні три місяці-80%, потім-70%. При цьому отримувати ці гроші можна протягом 9 місяців.

Варто відзначити, що фактично це не допомога від держави – це страховка, яку платять всі працюючі. Із заробітної плати щомісяця 22% розподіляють у три фонди, один з яких – фонд з безробіття.

Нагадаємо, арешт рахунків із зарплатами та пенсіями українців, в НБУ розповіли, що робити.

Як повідомляла Politeka, зарплати звичайних українців почнуть блокувати, рахунки заарештують.

Також Politeka писала, що нова криза накриє Україну найближчим часом, пенсії і зарплати під загрозою.