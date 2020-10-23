27-річна українська гімнастка і хореограф, зірка "Танців з зірками" Анна Різатдінова обрадувала публіку хорошими новинами

Як передає Politeka.net, фаворитка судді танцювального проекту Влада Ями опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в чорній футболці і темних лосинах.

Щаслива і трохи втомлена Анна розкрила, нарешті, інтригу, про яку писала в соцмережі трохи раніше.

"Вагітність, озвучка мультика і свій бренд - це, звичайно, дуже круто, але не зараз😌 Багато хто вгадав! Я нарешті повертаюся на паркет «Танці з зірками» @tanci1plus1. Вже була на перших тренуваннях, познайомилася з парою і зроблю все, щоб передати свій досвід і секретики, які приведуть до суперфіналу😈 Буде бомба, чекайте! До речі, як думаєте, з ким буду танцювати на вечорі випускників?", - поділилася Різатдінова.

Користувачі кинулися коментувати нову інформацію, роблячи свої припущення, за кого ж все таки з учасників візьметься гімнастка.

"Хотілося б, щоб з Саніною🌸"

"Як же ми чекаємо, Аня і паркет - цю зустріч чекаю з перших випусків цього сезону 💗"

"Спортивно-корпоративна етика зіграє своє. З Мельником і Аделіною!"

"Допоможи виграти Санті, будь ласка, ти ж така талановита☺"

"Саніна або Надя. Сподіваюся не з Сантою"

"Ух ти, здорово♪ я так і думала, що Ви на паркет повертаєтеся, і що Ви саме це мали на увазі, коли писали попередній пост. Думаю, будете танцювати з Сергієм Мельником і Аделіною Делі)"

"Ураааа🥳 🥳 🥳 як же ми сумували!♥️"

Раніше ми повідомляли, Різатдінова захопила мережу пікантним фото, на якому продемонструвала апетитні "дари природи" в сміливому декольте.

Нагадавши, спітніла гімнастка Анна Різатдінова в короткому топі показала, що витворяє в спортзалі.

Як повідомляла Politeka, фаворитка ями з " Танців з зірками» полонила ідеальною зовнішністю і заговорила про особисте: «розкриваю всі карти».

Також Politeka писала, що гімнастка Анна Різатдінова блиснула бронзовим бюстом без ліфчика, приголомшивши одкровенням:"ніякого особистого життя".