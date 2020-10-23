Американець Теофімо Лопес, який позбавив українця Василя Ломаченка всіх чемпіонських поясів, відповів на чутки про можливий реванш

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі образився на українця за те, що той після бою не подякував йому за поєдинок. Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Boxing Scene.

За словами боксера, ні про який реванш мови бути не може.

"Реванш? За что? Нехай йде нахр*н. Я переміг чесно і справедливо. Я не просто побив його в його ж грі, але і зробив це після простою в 10 місяців. Я бився з хлопцем, якого всі називали найкращим у світі", – заявив він.

Лопес також розповів, що після бою підійшов до Ломаченка і подякував йому за бій, обійняв його батька і побажав їм гарної дороги, проте реакція у відповідь викликала у переможця подив.

"Він не захотів подякувати мені. Навпаки, він почав сміятися, мовляв, що я тут роблю, в їх кутку. Але нехай, як би там не було, я зробив свою частину. Бій завершив, я відметелив його. Він завдав мені розсічення, бив головою, це поведінка... Але гаразд, все добре. Це просто показує, який він тип чемпіона насправді", – підкреслив американець.

Наостанок Лопес додав:

"Тепер я король. Я завжди був королем, але раніше невизнаним, а тепер – коронованим".

Як відомо, Ломаченко звернувся до вболівальників з відеозверненням і попросив вибачення за те, що не виправдав надії. Також він заявив про готовність до реваншу:

"Все залежить від Лопеса. Якщо він може дати мені реванш, то, звичайно ж, я готовий. Звичайно, я хочу. Хотів би вибачитися перед усіма, що не виправдав надії. Вибачитися перед командою і сказати їй велике спасибі. Ми підемо далі".

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.