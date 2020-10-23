29-річна українська реперша Alyona Alyona сколихнула публіку раптовим одкровенням

Як передає Politeka.net, в мережі гаряче обговорюють відеозвернення виконавиці в Instagram з приводу важкого розставання з коханим чоловіком, прийняття себе такою як є і прагнення прийти в здорову форму (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Альона Савраненко (справжнє ім'я реперші - ред.) зізналася, що досі ніхто не знав про її переживання після розставання з бойфрендом. Виявилося, той кинув її через зовнішній вигляд. Сказав, що не бачить з нею майбутнього.

Співачка згадує, мовляв, було погано, але вона впоралася. Більш того, закликала не тримати все в собі, а звертатися за безкоштовною допомогою до психотерапевта.

"Я не боюся!,- почала своє одкровення Alyona Alyona в Instagram. - Цю історію я не хотіла розповідати нікому, але з часом зрозуміла головне. Не треба мовчати! У всіх нас трапляються важкі ситуації в житті, такі, що просто вибивають нас з колії, але ми повинні пам'ятати, що є люди, які готові допомогти. Ми не одні і це я знаю точно".

Користувачі поспішили поділитися своєю думкою з приводу почутого: деякі підтримали репершу, дивуючись вчинку її колишнього, інші порадили Альоні терміново худнути.

"Моя тобі порада: плюнь і ногою розітри"

"Хлопець правий, якщо лінь взяти себе в руки（я сама ледарка), то не треба нікому пред'являти претензії"

"Я розумію Альону, їй боляче і прикро! Але все таки треба потихеньку почати скидати вагу, хоча б заради здоров'я і дитини, яку вона захоче мати. Вона весела і позитивна, але її повнота говорить лише про те що вона хвора людина. Альонка, худни! Заради себе й дитинки!"

"Навіщо тоді починав зустрічатися з дівчиною якщо одразу не влаштовувала! На що розраховував? Те, що повнява - не означає хвора!"

"А в чому проблема? Хлопець сказав правду! Я не раз бачила її це просто... Що вона пропогандує? Ожиріння? Діабет? Навіщо психолог, просто потрібно схуднути!"

"Розумничка. Вона вже схудла танцюючи. І продовжує. У неї ніжні красиві риси обличчя. Буде красунею як досягне мети 🎯"

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