Я НЕ БОЮСЯ! ⠀ Цю історію я не хотіла розповідати нікому, але згодом зрозуміла головне. НЕ ТРЕБА МОВЧАТИ! ⠀ У всіх нас трапляються тяжкі ситуації в житті, такі, що просто вибивають нас з колії, але ми маємо пам‘ятати, що є люди, котрі готові нам допомогти. Ми не одні і це я знаю точно. ⠀ І навіть, якщо ваші рідні та близькі не розуміють вас, не готові підтримати, звертайтесь до спеціалістів, психологів. Бо ви у себе одні, пам‘ятайте про це❤️ ⠀ #янебоюсянебійсяіти #янебоюсьнебойсяиты ⠀ Я з радістю підтримую таку круту ініціативу від @bahroma Сайт для безкоштовної консультації психотерапевта: tellme.com.ua ⠀ ............................ ⠀ I'M NOT AFRAID! ⠀ I did not want to tell this story to anyone, but later I understood the main thing. YOU SHOULD NOT BE SILENT! ⠀ We all have difficult situations in life that just get us off track, but we need to remember that there are people who are willing to help us. We are not alone and I know that for sure. ⠀ And even if your family and friends do not understand you, are not ready to support, you should see a specialist, psychologist. Because you must take care of yourself, remember this(heart) ⠀ #янебоюсянебійсяіти #янебоюсьнебойсяиты #imnotafraiddontbeafraid ⠀ I am happy to support such a cool initiative from @bahroma