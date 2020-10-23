29-річна українська реперша Alyona Alyona сколихнула публіку раптовим одкровенням

Як передає Politeka.net, в мережі гаряче обговорюють відеозвернення виконавиці в Instagram з приводу важкого розставання з коханим чоловіком, прийняття себе такою як є і прагнення прийти в здорову форму (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Альона Савраненко (справжнє ім'я реперші - ред.) зізналася, що досі ніхто не знав про її переживання після розставання з бойфрендом. Виявилося, той кинув її через зовнішній вигляд. Сказав, що не бачить з нею майбутнього.

Співачка згадує, мовляв, було погано, але вона впоралася. Більш того, закликала не тримати все в собі, а звертатися за безкоштовною допомогою до психотерапевта.

"Я не боюся!,- почала своє одкровення Alyona Alyona в Instagram. - Цю історію я не хотіла розповідати нікому, але з часом зрозуміла головне. Не треба мовчати! У всіх нас трапляються важкі ситуації в житті, такі, що просто вибивають нас з колії, але ми повинні пам'ятати, що є люди, які готові допомогти. Ми не одні і це я знаю точно".

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Користувачі поспішили поділитися своєю думкою з приводу почутого: деякі підтримали репершу, дивуючись вчинку її колишнього, інші порадили Альоні терміново худнути.

"Моя тобі порада: плюнь і ногою розітри"

"Хлопець правий, якщо лінь взяти себе в руки（я сама ледарка), то не треба нікому пред'являти претензії"

"Я розумію Альону, їй боляче і прикро! Але все таки треба потихеньку почати скидати вагу, хоча б заради здоров'я і дитини, яку вона захоче мати. Вона весела і позитивна, але її повнота говорить лише про те що вона хвора людина. Альонка, худни! Заради себе й дитинки!"

"Навіщо тоді починав зустрічатися з дівчиною якщо одразу не влаштовувала! На що розраховував? Те, що повнява - не означає хвора!"

"А в чому проблема? Хлопець сказав правду! Я не раз бачила її це просто... Що вона пропогандує? Ожиріння? Діабет? Навіщо психолог, просто потрібно схуднути!"

"Розумничка. Вона вже схудла танцюючи. І продовжує. У неї ніжні красиві риси обличчя. Буде красунею як досягне мети 🎯"

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Я НЕ БОЮСЯ! ⠀ Цю історію я не хотіла розповідати нікому, але згодом зрозуміла головне. НЕ ТРЕБА МОВЧАТИ! ⠀ У всіх нас трапляються тяжкі ситуації в житті, такі, що просто вибивають нас з колії, але ми маємо пам‘ятати, що є люди, котрі готові нам допомогти. Ми не одні і це я знаю точно. ⠀ І навіть, якщо ваші рідні та близькі не розуміють вас, не готові підтримати, звертайтесь до спеціалістів, психологів. Бо ви у себе одні, пам‘ятайте про це❤️ ⠀ #янебоюсянебійсяіти #янебоюсьнебойсяиты ⠀ Я з радістю підтримую таку круту ініціативу від @bahroma Сайт для безкоштовної консультації психотерапевта: tellme.com.ua ⠀ ............................ ⠀ I'M NOT AFRAID! ⠀ I did not want to tell this story to anyone, but later I understood the main thing. YOU SHOULD NOT BE SILENT! ⠀ We all have difficult situations in life that just get us off track, but we need to remember that there are people who are willing to help us. We are not alone and I know that for sure. ⠀ And even if your family and friends do not understand you, are not ready to support, you should see a specialist, psychologist. Because you must take care of yourself, remember this(heart) ⠀ #янебоюсянебійсяіти #янебоюсьнебойсяиты #imnotafraiddontbeafraid ⠀ I am happy to support such a cool initiative from @bahroma

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