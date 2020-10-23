Євро голосно рухне, долару також дістанеться від гривні: що буде далі з курсом валют

Курс валют в Україні на 23 жовтня готують падіння на дно, гривня насяде з неймовірною силою

Про це свідчить прогноз економістів з НБУ, передає Politeka.

Курс валют в Україні на 23 жовтня виглядає так:

100 доларів – 2826,5 грн;

100 євро - 3341,06 грн.

Звернемо увагу, що гривня втратить кілька позицій. До середини минулого дня гривня опустила американську валюту на 2,32. Однак під кінець дня долару вдалося "вирулити": -0,87 грн.

Євро ж навпаки, чекає грандіозне падіння: сто євро подешевшають на 12,06 гривні.

Українських пенсіонерів чекають доплати, заява Зеленського: "у порівнянні з тим, що було..."

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, який дав інтерв'ю чотирьом телеканалам.

Мінімальні зарплати в цьому і майбутньому роках складуть 6000-6500 тисяч гривень.

За словами президента, рішення про підвищення було прийнято, згідно з тим, які гроші є. Зокрема, торкнувшись і виплати пенсіонерам.

Як зазначив Зеленський, пенсіонери віком старше 80 років додатково отримують чималі гроші в порівнянні з тим, що було. Наступного року планується запустити програму для " 75+". І надалі в планах знижувати вік для отримання додаткових коштів.

Українцям заборонили наближатися до кордону з РФ на Луганщині

У Луганській області почали діяти додаткові тимчасові режимні обмеження поблизу державного кордону з Росією.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УП.

"Це додаткові режимні заходи з метою протидії протиправній діяльності на державному кордоні в межах Луганської області. Вони будуть діяти до кінця року (31 грудня)", - заявив він.

За словами Демченка, останнім часом біля кордону з Росією фіксується збільшення спроб зокрема незаконного переміщення товарів. Крім того були неодноразові спроби підкупу, щоб організувати канал переміщення товарів, а іноді прикордонникам навіть доводиться застосовувати зброю, щоб зупинити порушників, які незаконно перетнули кордон.

Щоб обмежити кількість людей поблизу кордону, прикордонники вживають додаткових заходів.

Якщо раніше кожен громадянин, взявши паспорт, міг перебувати поблизу кордону, то зараз немає.

На Луганщині забороняється перебувати в межах прикордонної смуги в безпосередній близькості біля держкордону на відстані до 200 метрів, за винятком представників правоохоронних органів, осіб, які проводять сільськогосподарські роботи за списками працівників і техніки, погодженим з підрозділами Держприкордонслужби, та осіб, які постійно проживають на цій території або мають письмове запрошення близьких родичів і яких зустрічають особисто.

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