Ведуча "1+1" Алла Мазур показала свого підрослого сина

Зірка українського телебачення активно веде сторінку в Instagram, де ділиться кадрами з життя, а також ділиться спогадами про свою хворобу, яку перемогла, передає Politeka.net.

Цього разу телеведуча розповіла про політ разом з сином. На знімку Алла у своєму новому образі постала в пальто і джинсах. Зірка посміхалася, поклавши руку на плече сина, що підросло.

"Вранці - майже пілот, ввечері - драйвер😊 цей день своїх швидкісних канікул, думаю, Тьомка запам'ятає надовго)", - написала Алла.

Зірка розповіла, що колеги їй зробили подарунок, тому вранці вони зайнялися його освоєнням. Мати з сином здійснили політ на вертольоті над Києвом, а потім покаталися на гоночних машинках.

"Місце поруч з пілотом, ясно, окупував син. І ще довго не міг отямитися від захвату. А трохи остигнувши від вражень - перемістилися на картодром: де Артем вже відчуває себе як риба у воді)", - поділилася телеведуча.

Зірка зізналася, що заснути після таких яскравих емоцій було непросто, але допомогло вечірнє читання.

"Зате є що відповідати на закид, який часто чую не тільки я: ".. ми так мало часу проводимо разом...""Може, і не стільки, скільки хочеться - зате як якісно!"І як доказ - берегу ці фото", - повідомила Мазур.

Зірка зізналася, що не проти такого екстриму:

"Я б, звичайно, розтягнула цей екстрим на пару днів: щоб не всі плюшки відразу) але що робити, якщо у мами на роботі канікули не оголошували".

"😍 🙌❤️Такі крутецькі фото і очі сяючі від щастя, до речі не тільки у Тьомки🙌, будьте завжди такими життєрадісними 👍 щастя Вам личить 🌹", - написала одна з коментаторів.

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