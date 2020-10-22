Зірка Студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс показала ідеальну фігуру в обтягуючому нюдовом вбранні

Красуня з "Жіночого кварталу" у себе в Instagram показала новий спокусливий образ, здатний розбити серце будь-кого. Про це пише Politeka.net.

На фото Товстолєс позує у дворі в задоволеному сміливому вбранні. На ній костюм тілесного кольору з короткого топа і обтягуючої міні-спідниці із зібраною з боків тканиною. Доповнюють образ артистки кокетливі чобітки з квітковим малюнком. У підписі до фото Товтолес розповіла, що їх їй подарувала колега по сцені Олена Кравець.

На знімках Лєра повернулася до камери спиною, продемонструвавши свою точену фігурку з соковитими формами, підкресленими обтягуючою тканиною.

"Настрій розбивати серця. А в такому костюмі це цілком можливо", - підписала кадри гумористка.

Її шанувальники не змогли пройти повз таку фотосесію.

"Як би висловився мій дід, єпсель-мопсель!", "Сексі", "фігурка вогонь", "красива дуже", "красуня", "мати, ну ти акуратніше з такими фотками!",- пишуть люди.

До цього ми писали, що Товстолєс виклала знімки в обтягуючому топі тілесного кольору, який сильно обтягнув її груди. До того ж, дівчина повернулася до камери боком, зробивши акцент на видатній частині тіла.

Образ Валерії доповнили яскравий макіяж, сережки у вигляді пелюсток і маленьких зірочок, а також чокер, інкрустований блискучими каменями. Волосся актриса залишила розпущеним, дозволивши їм струмувати по шиї і спині.

Нагадавши, соковита блондинка з "Квартал 95" влаштувала пустощі на авто, аж курточка злетіла.

Як повідомляла Politeka, фігуриста блондинка з "Квартал 95" вип'ятила бюст і звела з розуму видом в тісному вбранні.

Також Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" потрясла пружними сідницями в "невидимому" костюмі: "пішла спека".