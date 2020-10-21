Актриса німецько-турецького походження Мер'єм Узерлі, яка зіграла Хюррем Султан в серіалі "Величне століття", здивувала новою стрижкою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram жінка, яка, до речі, чекає другу дитину, опублікувала обкладинку журналу, для якого знялася. На фото улюблену всіма актрису не впізнати. На її голові красуються грайливі кучері, а незвичайний макіяж зробив обличчя зірки фарфоровим.

За кілька годин пост актриси зібрав понад 75 тисяч лайків. Варто відзначити, що Узерлі обожнюють в різних країнах. Під її постом завжди залишають сотні коментарів на різних мовах.

"Хоч ви не розумієте що я пишу, але для мене ви завжди наша улюблена Хюррем", "Яка богиня! Краса, яку не можна описати словами!", "Ти ж моя красуня!", "Яка гарна Мер'єм!", "Вона божественна", "кучері теж добре виглядають на тобі", "Краща актриса", "Люблю тебе так сильно моя королева", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Мер'єм Узерлі нещодавно повідомила про свою вагітність. У зв'язку з цим, останнім часом актриса не публікує свіжі фото, проте днями вона записала відео, яке здивувало її шанувальників. На ньому красуня була невпізнанна. Видно, що її обличчя сильно змінилося через цікаве положення.

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