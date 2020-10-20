Зірки "Квартал 95" заробили величезну популярність в Україні, тому фанатам цікаве і їх закулісне життя

Як відомі красуні з "Жіночого Кварталу" готуються до виступів, розповідається на нових фото, оприлюднених на офіційній сторінці шоу в Instagram, пише Politeka.net.

Знімки були зроблені в чорно-білих тонах, але від цього вони не стали менш яскравими. На кадрах можна помітити практично всіх знаменитостей "Кварталу". Зокрема, Віру Кекелію, Еліну Мбані, Катерину Нікітіну, Анастасію Оруджеву, Марту Адамчук та Олену Кравець.

Також засвітився і актор Олександр Пікалов.

Можна помітити, як красуні готуються до виступу, вибирають взуття, й як їм наносять макіяж.

"Насолодилися минулим ефіром "Жіночого кварталу"? Не зупиняємося на досягнутому! Ловіть розкішні закулісні фото нового концерту, який чекатиме вас цієї суботи", - написали автори поста.

За п'ять годин пост зібрав понад 700 лайків і трохи коментарів, в основному у вигляді смайликів.

"Чекаємо-чекаємо", "Чомусь, більше всіх подобається Кравець, мабуть, тому, що, прізвище улюблене. Решта теж топ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Нікітіна позувала без одягу і білизни, розвернувшись спиною до камери. Волосся у артистки були розпущеними, а руки вона підняла вгору. Дівчина стояла у воді по груди, насолоджуючись легкістю.

"Був чи не був фотосет в стилі ню?",- написав фанат, поставивши питання Катерині в сторіс.

На жаль, настільки гаряче фото не зібрало багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості. Можливо, зірці написали багато приємного в особистому листуванні.

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