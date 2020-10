View this post on Instagram

Насолодилися минулим ефіром "Жіночого Кварталу"? Не зупиняємося на досягнутому! Ловіть розкішні закулісні фото нового концерту, який чекатиме на вас цієї суботи о 22:00 на 1+1🖤 #жіночийквартал #женскийквартал #квартал95 #kvartal95