Російський співак Андрій Губін пропав, про що стало відомо завдяки друзям артиста

Вже четвертий місяць артист не виходить на зв'язок і не відповідає на дзвінки. Останній раз артиста бачили в липні у московському Кадриль Караоке Банкет-холі. Фото і відео артиста зробив учасник п'ятого сезону телепроекту «Голос» Ілля Бардо, пише popcake.tv.

З тих пір Губін ніде не з'являвся. Подруга артиста, Юлія, повідомила, що співак не виходить з дому, він не читає повідомлення і не відповідає на дзвінки. При цьому такого раніше ніколи не було.

Подруга Андрія Губіна також зазначила, що двері в квартиру артиста ніхто не відкриває.

Друзі впевнені - зі співаком щось відбувається, адже він добровільно закрився, і близькі готові вже підіймати шум.

Нагадаємо, минулого року друзі співака стверджували, що Губін страждає від хвороби, яку не змогли ідентифікувати лікарі.

Артист на одній з передач розповів, що у нього сильно болить обличчя, через що і в підсумку пішов зі сцени. Телеведучий Леонід Закошанський повідомив, що, співак нібито займається тільки своїм здоров'ям і витрачає на обстеження дуже багато грошей.

Однак інший продюсер, Андрій Разін, впевнений, що у Губіна проблеми з психікою.

Сусідка артиста по московській квартирі повідомила - емоційну нестабільність виконавця викликало потрясіння від смерті батьків. Нібито співак дуже важко переживав втрату близьких йому людей, після чого з'явилися проблеми зі здоров'ям.

Раніше ми писали, що Андрій Губін приголомшив хворобливим виглядом поруч з прихильницею. На фото у нього були глибокі зморшки і сіруватий колір обличчя.

Нагадаємо, що відомий продюсер розкрив правду про хворобу Губіна: "з Андрієм трапилася трагедія».

Як писала Politeka, хворий Губін вийшов в люди, шанувальники ледь стримують сльози: "що ж з ним стало?".

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