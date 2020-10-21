Знаменита українська співачка Настя Каменських здивувала пікантним образом

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, цього разу Настя позувала на тлі моря і гір. На співачці - білий роздільний купальник, що відкриває засмагле тіло знаменитості. Судячи з крапельок води на животі Насті, можна припустити, що вона зовсім недавно вилізла з води.

Руки Настя підняла вгору, її очі прикриті, на обличчі-загадкова посмішка.

"Відчуйте цю легкість", – закликала фанатів співачка.

Фанати навперебій почали хвалити виконавицю за новий образ. Всього за 6 хвилин вони встигли поставити понад 11 тисяч лайків і викупали зірку в заслужених компліментах. Також сердечко поставила і відома телеведуча тревел-шоу" Орел і решка " Леся Нікітюк.

"о хоспаді, вона вже років 2346546 вагітна!🤦 🏻 ♀ ️ Може, про її вагітність варто писати, коли живіт вже буде відверто вагітно-великим? А не тоді, коли комусь чето там здається... О боже які широкі стегна ☺ Настя я тебе обожнюю в хорошому сенсі ❤ ️і навіть якщо не помітиш ти дуже ❤ ️крута і класна без купальника набагато крутіше.. Шикарна👍 фігура проста 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 стегна широкі. Народиш без питань! Лапочка", - написали вони.

Раніше Настя Каменських посвітила голим тілом біля басейну. Знаменитість розмістила сміливе фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Вона не соромиться показати свої принади в найвідвертіших позах, але на цей раз перевершила саму себе.

На свіжому знімку Настя Каменських відображена в басейні на вулиці повністю роздягненою, дівчина злегка зайшла в прозору воду, високо піднявши руки вгору. Красуню сфотографували зі спини, з такого ракурсу відкривається хвилюючий вид на її пружні сідниці. Волосся зірка зібрала в пучок на потилиці, щоб не заважали плавати.

"Свобода бути собою, прийняття і любов до себе - найцінніші дари, які кожна людина може піднести собі сам", - пояснила свою позицію Каменських в описі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від NK / Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 19 Окт 2020 в 11:42 PDT

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