Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе у відвертому образі

Як пише Politeka з посиланням на одну з численних фан-сторінок знаменитості, на цей раз модель перевершила саму себе.

На фото Емілі позує в одних трусиках і прозорій блузці, яка абсолютно не приховує хвилюючих грудей Ратаковскі.

Погляд у Емілі томний, губи спокусливо прочинені в напівусмішці. На одному з фото знаменитість нібито розстібає блузку, на другому – тримається обома руками за гумку трусів.

Очевидно через те, що на цих фото Емілі постала в занадто відвертому навіть для неї образі, фан-сторінка вирішила про всяк випадок обмежити передплатникам доступ до коментарів. Але, швидше за все, відданим фанатам напевно сподобалися нові фото і не один з них подумки вигукнув: "Вeautiful!"

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від @emilia_ratakovski 19 жов 2020 о 7:25 PDT

Раніше ми писали, що знаменита супермодель Емілі Ратаковскі захопила стрункою фігурою будинку.

На домашньому фото Емілі продемонструвала, що знаходиться у відмінній формі, має таку ж підтягнуту фігуру і жаркий вигляд. Для більшої спокусливості вона навіть задерла кофтинку.

Модель любить показувати себе в домашньому і простому вигляді-без укладок, прикрас і фотошопу. Цього разу Емілі блиснула ідеальною стрункою фігурою в Білій кофтині-ТОПі, зовсім не прикриває її груди, а також тонкій Білій білизні в тон кофті.

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