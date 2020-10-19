Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе у відвертому образі
Як пише Politeka з посиланням на одну з численних фан-сторінок знаменитості, на цей раз модель перевершила саму себе.
На фото Емілі позує в одних трусиках і прозорій блузці, яка абсолютно не приховує хвилюючих грудей Ратаковскі.
Погляд у Емілі томний, губи спокусливо прочинені в напівусмішці. На одному з фото знаменитість нібито розстібає блузку, на другому – тримається обома руками за гумку трусів.
Очевидно через те, що на цих фото Емілі постала в занадто відвертому навіть для неї образі, фан-сторінка вирішила про всяк випадок обмежити передплатникам доступ до коментарів. Але, швидше за все, відданим фанатам напевно сподобалися нові фото і не один з них подумки вигукнув: "Вeautiful!"
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Раніше ми писали, що знаменита супермодель Емілі Ратаковскі захопила стрункою фігурою будинку.
На домашньому фото Емілі продемонструвала, що знаходиться у відмінній формі, має таку ж підтягнуту фігуру і жаркий вигляд. Для більшої спокусливості вона навіть задерла кофтинку.
Модель любить показувати себе в домашньому і простому вигляді-без укладок, прикрас і фотошопу. Цього разу Емілі блиснула ідеальною стрункою фігурою в Білій кофтині-ТОПі, зовсім не прикриває її груди, а також тонкій Білій білизні в тон кофті.
Нагадаємо, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак
А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні
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