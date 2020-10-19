Фанати висловлюють співчуття 41-річному російському співакові Вітасу

Як передає Politeka.net, артист повідомив у себе в мікроблозі в Instagram про смерть свого батька Владаса Грачова. Йому було 72.

Пост співак супроводив фотографією батька. Про причини смерті Вітас не поширюється.

"Помер мій тато. Прощання відбудеться в Одесі у вівторок о 12:00, Преображенська 70 Свято-Успенський Кафедральний Собор", - підписаний знімок.

Користувачі кинулися коментувати, співчуваючи Вітасу:

"Мої співчуття... Шок прямо з ранку... Ми були знайомі з Владасом. Дуже світла і відкрита людина... Неймовірно творчий... Останній раз ми спілкувалися близько місяця тому... Як шкода, що це був останній раз... Адже в планах був спільний похід на футбол... На рідний стадіон "Чорноморець"... Як шкода... Вічна вам пам'ять, Владас..."

"мої співчуття, Віталій... Бог втішить тебе і твою сім'ю в цей непростий час 😢 🖤"

"Навіть не зручно лайк ... Царство Небесне😢"

"Мої співчуття. Земля пухом! Ваш батько виростив хорошого сина"

Нагадаємо, Віталій Грачов (справжнє ім'я співака - ред.) народився в 1979 році в Даугавпілсі, в Латвії. Незабаром його батьки переїхали до Одеси. Після дев'ятого класу Грачов переїхав до Москви. Сольну кар'єру на російській естраді співак почав в 2000 році.



Мати співака Лілія Грачова померла в 2001 році.



Раніше ми повідомляли, маленька дочка Вітаса викликала фурор своїм талантом, вийшовши на сцену разом з батьком. Дівчинка, якій на той момент було 10 років, виконала знамениту в СНД-просторі пісню "Підмосковні вечори".

"Як же я люблю її кришталевий голосок )", - підписав відео гордий батько.

"Віталік, вона просто диво! Виконання дійсно Кришталеве😘"; "Алла так чудова, і її голос абсолютно ангельський і чарівний💗"; "Адже ж великий талант зростає! Браво!", - відреагували користувачі.

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