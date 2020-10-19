Український боксер Василь Ломаченко потрапив у скандал через шеврон з російським прапором

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, навколо поразки українського боксера Василя Ломаченка в соцмережах розгорівся новий скандал: в акаунті Ломаченка з'явилось фото, на якому засвітився прапор Росії, що викликало обурення з боку українських користувачів.

В акаунті Lomus_official в соціальної мережі Instagram за кілька хвилин до початку бою з'явився знімок, на якому на рукаві одного з членів команди боксера можна помітити шеврон із зображенням прапора країни-агресора.

Таким чином команда Василя Ломаченка вирішила підтримати російського боксера Максима Дадашева, який помер влітку минулого року. Спортсмену було 28 років, його життя обірвалось у лікарні від травм, отриманих під час його останнього бою. Однак зображення прапора Росії викликало скандал, оскільки після окупації Криму і вторгнення на Донбас російських військових, в результаті чого загинуло близько 14 тисяч українців, прапор РФ викликає різке неприйняття в українському суспільстві.

"Хоча б раз щось сказав про загиблих (українських, - ред.) героїв, а не про рузьких", "На**р тут ктриколор?" - пишуть користувачі.

Нагадаємо, названо суперника Ломаченка після перемоги над Лопесом.

Як повідомляла Politeka, батько Лопеса зробив цинічну заяву про Ломаченка.

Також Politeka писала, що знайшовся боксер, який поб'є Ломаченка.