43-річна гумористка Олена Кравець, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" схвилювала публіку атмосферними кадрами

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в околицях Куяльницького лиману (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Олена знялася в незвичайному для себе амплуа - романтичному, глибокому, духовному. У молочних брюках, білому светрі і кавовому тренчі Кравець покрутилася перед камерою, "гладячи" траву, насолоджуючись єднанням з природою.

Кадри доповнили проникливі вірші і ніжна музика.

"Хвилююся трохи, тому що зараз роблю це вперше. Вперше відкриваюся і розмовляю зі світом на такій мові. Вперше ділюся іншою своєю творчістю, іншою собою. Це відео - маніфест моєї душі. Захотілося рядків, рими, піску під ногами і вітру свіжого... У всіх сенсах...", - поділилася сокровенним Кравець.

Шанувальники залишилися в повному захваті, про що поспішили висловити в коментарях:

"Магія😍 ✨♥️ коли продовження?🙌😘"

"Супер😍"

"Лєна!!! Чарівно!😍 Нереально!♥️ Продовжуй😘"

"Приголомшлива атмосфера відео, слів. До мурашок 😍 👍 🏻❤️"

"❤️Це неймовірне відео, мурашки по шкірі."

"У серці❤️🙏"

"Дуже проникливо!"

"Оленка, ви розумниця! А ще праві що не пішли в політику щоб викликати критику і огиду глядачів!)"

"Дуже ніжно і зі змістом! Так, Оленка так як раніше вже не буде!!! Ніде: ні в країні ні в кварталі) була надія і розтоптали її) 🌞 🌞 🌞 "

Раніше ми повідомляли, в мережі обговорювали фото Олени в розкішному вбранні, порівнюючи її з учасницями конкурсів краси.

Актриса постала в чорній сукні з пишною спідницею і без бретелей, з бежевими і ажурними вставками. Вона зібрала волосся наверх і доповнила "лук" масивним намистом з зеленими каменями.

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