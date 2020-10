View this post on Instagram

Впервые открываюсь и разговариваю с миром на таком языке. Впервые делюсь другим своим творчеством, другой собой. Это видео — манифест моей души. Захотелось строчек, рифм, песка под ногами и ветра свежего... Во всех смыслах...