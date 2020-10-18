У ніч на 18 жовтня в Лас-Вегасі відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком і американцем Теофімо Лопесом

Як повідомляє Politeka, до цього поєдинку Василь Ломаченко володів титулами WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) і WBO (Всесвітньої боксерської організації). А Теофімо Лопес утримував пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).





За результатом рішення суддів (116:112, 119:111, 117:111) Теофімо Лопес перемагає і стає абсолютним чемпіоном світу.

Напередодні бою Теофімо Лопес був упевнений, що після поєдинку з ним Василь Ломаченко змінить вагову категорію.

"Я великий легковаговик, а Ломаченко краще себе почував у напівлегкій і другій напівлегкій вагах. Я впевнений, що 17 жовтня ми повернемо його в другу напівлегку вагу», – заявив Лопес.



Сам Ломаченко переді боєм заявив, що перемога дозволить йому поліпшити свою спадщину.

"Коли я прийшов у професійний бокс, я завжди хотів поєдинків з кращими бійцями і чемпіонами світу. Зараз переді мною ще один топ-боксер. Я хочу тільки вдосконалюватися і збільшити свою спадщину», — заявив Ломаченко.



"Я кажу, що шкодувати Лопеса точно не буду. Якщо мені надасться шанс зробити йому боляче, я буду робити боляче", - додав українець.



Варто додати, що Лопес за свою професійну кар'єру лише двічі доводив бій до 12 раунду (правда у нього 12 перемог нокаутом в 15 поєдинках). Досвіду проведення чемпіонських раундів у Ломаченка побільше - 5 боїв.







Напередодні бою букмекери віддали перевагу Василю Ломаченку, приймаючи ставки на його перемогу з коефіцієнтом 1,22. На успіх Лопеса можна було зробити ставку з коефіцієнтом 4,25.

Нагадавши, названо суперника Ломаченка після перемоги над Лопесом.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко зчепився з батьком Лопеса:"Мій хлопчик з'їсть тебе".

Також Politeka писала, що знайшовся боксер, який поб'є Ломаченка.



