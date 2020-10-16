Російський комік Гарік Харламов поділився невдалим епізодом з нового серіалу, в якому знімається

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram комік опублікував невдалий дубль з серіалу "Гусар", в якому він забув слова. Як відомо, зараз Харламов грає роль гусара, який потрапив у майбутнє.

"Мова гусара своєрідна і запам'ятати не завжди виходило)) невдалий дубль з 10 серії , яка тільки що була показана вам. Хто дивився, той зрозуміє звідки) пророчий ляп) сподіваюся більше не згадувати про «Текст»))", - підписав Гарік фото, натякнувши на те, що не хоче згадувати скандальний фільм, в якому знялася його колишня дружина.

За півдня відео з ляпом подивилися майже 430 тисяч разів. У коментарях Гаріку залишили багато компліментів і слів підтримки.

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"Так то угарний серіал! Давно так не сміявся! Гарік Ти вогонь", "Вам можна текст забути", "Текст" не забувайте", "Гар, зав'язуй ти. Вколола боляче, та й х з ним. Ми красиві і бажані йдемо далі", "законний Гусар", "Тонко"," Бульдог ти найкращий! Заради тебе тільки варто телек зирити", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Харламов і Асмус були в шлюбі 8 років, у них є дочка Настя.

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